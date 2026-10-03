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ИБП Ippon Back Basic 1500 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Basic 1500 черный

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ИБП Ippon Back Basic 1500 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 1500 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 090 руб. 
Начислим 763 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Ippon Back Basic 1500 черный
16 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х23
Вес, кг.
7

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 1500 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой идеальное решение для надежной защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Модель весом 10,9 кг предлагает активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат защиту всех важных подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что гарантирует его высокую эффективность в защите от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon также оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его еще более универсальным выбором для дома и офиса. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя вероятность сбоев в работе подключенного оборудования. Форм-фактор Tower и модифицированная синусоида формы напряжения делают данный ИБП удобным в размещении и использовании. Поддержка однофазной электросети делает его совместимым с большинством стандартных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 1500 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
280
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой идеальное решение для надежной защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Модель весом 10,9 кг предлагает активную мощность в 900 Вт и полную мощность в 1500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП оснащен шестью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат защиту всех важных подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что гарантирует его высокую эффективность в защите от внезапных скачков напряжения. ИБП Ippon также оборудован защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его еще более универсальным выбором для дома и офиса. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя вероятность сбоев в работе подключенного оборудования. Форм-фактор Tower и модифицированная синусоида формы напряжения делают данный ИБП удобным в размещении и использовании. Поддержка однофазной электросети делает его совместимым с большинством стандартных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что подтверждают многочисленные пользователи по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Basic 1500 черный - стоимость товара 16090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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