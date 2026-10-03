ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данный линейно-интерактивный ИБП от бренда Powercom имеет форм-фактор Tower и рассчитан на однофазное питание, что делает его удобным для использования в различных условиях, будь то офис или домашняя сеть. С максимальной активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. В случае перебоя в электроснабжении устройство моментально, за 4 миллисекунды, переключается на батарейное питание, обеспечивая непрерывность работы ваших устройств. В случае полной нагрузки ИБП сможет поддерживать их работу до 2 минут, что позволит безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП оснащен шестью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи. Это предоставляет возможность подключить сразу несколько устройств, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу. Кроме того, устройство обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения повреждений от скачков напряжения и других электросетевых аномалий. Весом в 11,1 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактен и удобен в установке. Его использование обеспечит спокойствие и безопасность вашим рабочим процессам, защищая оборудование от нежелательных сюрпризов со стороны электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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