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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB
18 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х26х23
Вес, кг.
12.1

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данный линейно-интерактивный ИБП от бренда Powercom имеет форм-фактор Tower и рассчитан на однофазное питание, что делает его удобным для использования в различных условиях, будь то офис или домашняя сеть. С максимальной активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. В случае перебоя в электроснабжении устройство моментально, за 4 миллисекунды, переключается на батарейное питание, обеспечивая непрерывность работы ваших устройств. В случае полной нагрузки ИБП сможет поддерживать их работу до 2 минут, что позволит безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП оснащен шестью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи. Это предоставляет возможность подключить сразу несколько устройств, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу. Кроме того, устройство обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения повреждений от скачков напряжения и других электросетевых аномалий. Весом в 11,1 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактен и удобен в установке. Его использование обеспечит спокойствие и безопасность вашим рабочим процессам, защищая оборудование от нежелательных сюрпризов со стороны электросети.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании. Данный линейно-интерактивный ИБП от бренда Powercom имеет форм-фактор Tower и рассчитан на однофазное питание, что делает его удобным для использования в различных условиях, будь то офис или домашняя сеть. С максимальной активной мощностью в 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, этот ИБП способен эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. В случае перебоя в электроснабжении устройство моментально, за 4 миллисекунды, переключается на батарейное питание, обеспечивая непрерывность работы ваших устройств. В случае полной нагрузки ИБП сможет поддерживать их работу до 2 минут, что позволит безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП оснащен шестью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи. Это предоставляет возможность подключить сразу несколько устройств, обеспечивая их защиту и бесперебойную работу. Кроме того, устройство обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения повреждений от скачков напряжения и других электросетевых аномалий. Весом в 11,1 кг, этот ИБП Powercom достаточно компактен и удобен в установке. Его использование обеспечит спокойствие и безопасность вашим рабочим процессам, защищая оборудование от нежелательных сюрпризов со стороны электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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