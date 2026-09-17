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ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный

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ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 1
ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 2
ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 1
  • ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 2
  • ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55721
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х23
Вес, кг.
11.35

Описание товара ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, гарантирующие стабильную работу вашей техники даже в случае перебоев с электроэнергией. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: - Вес составляет 10 кг, что делает устройство достаточно мобильным и простым в установке. - Активная мощность достигает 900 Вт, позволяя подключать и защищать энергозависимые устройства. - Общая полная мощность составляет 1500 В·А, что обеспечивает высокий коэффициент мощности для широкого спектра оборудования. - Защита телефонной линии позволяет уберечь вашу телефонную сеть от перенапряжений и других возможных сбоев. - В устройстве предусмотрено 6 розеток с питанием от батареи, что дает возможность одновременно подключать и защищать до шести устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 420 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. - Александрийский ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в офисных и домашних условиях. - Устройство поддерживает 1 фазу подключения и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует почти мгновенное переключение на резервное питание, минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает надежную работу и адаптируется к изменениям сетевого напряжения, гарантируя стабильность на выходе. Powercom — это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежные устройства, гарантирующие стабильную работу вашей техники даже в случае перебоев с электроэнергией. Рассматриваемая модель обладает следующими характеристиками: - Вес составляет 10 кг, что делает устройство достаточно мобильным и простым в установке. - Активная мощность достигает 900 Вт, позволяя подключать и защищать энергозависимые устройства. - Общая полная мощность составляет 1500 В·А, что обеспечивает высокий коэффициент мощности для широкого спектра оборудования. - Защита телефонной линии позволяет уберечь вашу телефонную сеть от перенапряжений и других возможных сбоев. - В устройстве предусмотрено 6 розеток с питанием от батареи, что дает возможность одновременно подключать и защищать до шести устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 420 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. - Александрийский ИБП Powercom выполнен в форм-факторе Tower, что удобно для размещения в офисных и домашних условиях. - Устройство поддерживает 1 фазу подключения и выдает напряжение в форме модифицированной синусоиды. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует почти мгновенное переключение на резервное питание, минимизируя риск потери данных или повреждения оборудования. Линейно-интерактивный тип ИБП обеспечивает надежную работу и адаптируется к изменениям сетевого напряжения, гарантируя стабильность на выходе. Powercom — это оптимальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и безопасность оборудования.
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Отзывы


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