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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)

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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 1
ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 2
ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)
3 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Особенности
Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Фильтрация помех, Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
40х20х15
Вес, кг.
1.4

Описание товара ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)

Устройства этой серии являются наиболее массовыми и доступными по цене ИБП, функциональность и характеристики достаточны для большинства типовых применений - защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, медицинской и прочей электротехники от неполадок с электропитанием. Все ИБП этой серии являются линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Особенности
Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Фильтрация помех, Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Общее количество розеток
2
Описание
Устройства этой серии являются наиболее массовыми и доступными по цене ИБП, функциональность и характеристики достаточны для большинства типовых применений - защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, медицинской и прочей электротехники от неполадок с электропитанием. Все ИБП этой серии являются линейно-интерактивными, оснащены встроенным устройством автоматического регулирования напряжения (AVR) и выпускаются в модификациях как с евророзетками (Schuko), так и с разъемами IEC320 С13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП ExeGate Power Back BNB-850.LED.AVR.Euro.RJ.USB (EP285474RUS) – стоимость товара 3660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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