ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и возможных повреждений. Модель весом 2,78 кг обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и малом офисе. Основные преимущества данной модели включают наличие 4 розеток с питанием от батареи из общего количества в 6 розеток, что позволяет подключить разнообразные устройства для защиты от неожиданных отключений электроэнергии. А защита локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП Ippon работает по резервной (оффлайн) топологии, обеспечивая переключение на батарею всего за 12 мс для минимизации времени простоя. Время работы при полной нагрузке составляет 17 минут, что обеспечивает достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы системы. Несмотря на отсутствие защиты телефонной линии, данная модель компенсирует это модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Форм-фактор Tower и поддержка однофазного подключения делают ИБП Ippon компактным и простым в установке. Этот источник бесперебойного питания – оптимальный выбор для пользователей, ищущих простое и эффективное средство для защиты своего компьютерного оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.
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