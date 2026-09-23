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ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)

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ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 1
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 2
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 3
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 4
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 5
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 6
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 7
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 8
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ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 10
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 11
ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
17
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 8
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 9
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 10
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 11
  • ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 
Начислим 325 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)
7 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
Светодиодная индикация: Сеть (индикатор зеленого цвета), Работа от аккумулятора (индикатор жёлтого цвета), Неисправность (индиктор красного цвета)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
12
Время работы при полной нагрузке
17
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х15
Вес, кг.
4.3

Описание товара ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и возможных повреждений. Модель весом 2,78 кг обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и малом офисе. Основные преимущества данной модели включают наличие 4 розеток с питанием от батареи из общего количества в 6 розеток, что позволяет подключить разнообразные устройства для защиты от неожиданных отключений электроэнергии. А защита локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП Ippon работает по резервной (оффлайн) топологии, обеспечивая переключение на батарею всего за 12 мс для минимизации времени простоя. Время работы при полной нагрузке составляет 17 минут, что обеспечивает достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы системы. Несмотря на отсутствие защиты телефонной линии, данная модель компенсирует это модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Форм-фактор Tower и поддержка однофазного подключения делают ИБП Ippon компактным и простым в установке. Этот источник бесперебойного питания – оптимальный выбор для пользователей, ищущих простое и эффективное средство для защиты своего компьютерного оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
Светодиодная индикация: Сеть (индикатор зеленого цвета), Работа от аккумулятора (индикатор жёлтого цвета), Неисправность (индиктор красного цвета)
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
12
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
17
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
260
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и возможных повреждений. Модель весом 2,78 кг обладает активной мощностью 300 Вт и полной мощностью 600 В·А, что делает её подходящей для использования в домашних условиях и малом офисе. Основные преимущества данной модели включают наличие 4 розеток с питанием от батареи из общего количества в 6 розеток, что позволяет подключить разнообразные устройства для защиты от неожиданных отключений электроэнергии. А защита локальной сети обеспечивает дополнительную безопасность для вашего интернет-соединения. ИБП Ippon работает по резервной (оффлайн) топологии, обеспечивая переключение на батарею всего за 12 мс для минимизации времени простоя. Время работы при полной нагрузке составляет 17 минут, что обеспечивает достаточно времени для сохранения важных данных и корректного завершения работы системы. Несмотря на отсутствие защиты телефонной линии, данная модель компенсирует это модифицированной синусоидальной формой напряжения, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Форм-фактор Tower и поддержка однофазного подключения делают ИБП Ippon компактным и простым в установке. Этот источник бесперебойного питания – оптимальный выбор для пользователей, ищущих простое и эффективное средство для защиты своего компьютерного оборудования от неожиданных сбоев в электроснабжении.
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Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Verso 600VA (751617) - стоимость товара 7990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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