Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702631
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, кг.
6.15

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный

Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO для офисного и мультимедийного оборудования позволяет резервировать до 4 устройств одновременно. Встроенный стабилизатор защищает от перепадов напряжения в электросети. Компактные размеры, LED-индикация и возможность размещения на стене делают источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO одним из самых удобных решений для офисного пространства. Каждая модель этой серии оснащена 8 евророзетками.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Описание
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS SAFE PRO для офисного и мультимедийного оборудования позволяет резервировать до 4 устройств одновременно. Встроенный стабилизатор защищает от перепадов напряжения в электросети. Компактные размеры, LED-индикация и возможность размещения на стене делают источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO одним из самых удобных решений для офисного пространства. Каждая модель этой серии оснащена 8 евророзетками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Smartwatt Safe Pro 800 480Вт 800ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...