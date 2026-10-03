ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman UPS Brick 850 PLUS (6188712)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Рассмотрим модель с характеристиками, которые удовлетворят потребности большинства пользователей. Этот ИБП имеет активную мощность 480 Вт и полную мощность 850 В·А, что позволяет обеспечить стабильное питание подключенных устройств. Он оснащен восемью розетками, обеспечивая возможность подключения нескольких устройств одновременно. Вес устройства составляет 5,2 кг, что делает его достаточно компактным и удобным в установке. Универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в стойке, так и в вертикальном положении, что обеспечивает гибкость в организации пространства. Тип ИБП – линейно-интерактивный, что позволяет обеспечивать надежную и стабильную работу, даже при незначительных колебаниях электросети. Выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды, что идеально подходит для большинства офисных и домашних устройств. Для повышения безопасности и функциональности устройство оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что предотвращает повреждение оборудования от скачков напряжения или замыканий в проводной сети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что практически исключает вероятность кратковременного отключения питания подключенных устройств. При полной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут, чего достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы оборудования. Минимальное входное напряжение - 165 В, что позволяет устройству эффективно работать в условиях нестабильного электропитания. Бренд Powerman известен своим качеством и надежностью, что делает ИБП POWERMAN отличным выбором для защиты как домовых, так и офисных устройств от перепадов напряжения и отключений электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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