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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595569
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП отличается рядом ключевых характеристик, которые делают его отличным выбором для дома или офиса. Тип и бренд: Продукция бренда Импульс, представленного в линейно-интерактивной топологии, обеспечивает надежную защиту ваших устройств. Компактный и удобный: ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в любом удобном месте, экономя пространство. Выходная и входная мощность: Устройство предлагает полную мощность на уровне 1000 В·А и активную мощность 1000 Вт, что делает его пригодным для поддержания работы большинства бытовых и офисных устройств при отключении электроэнергии. Широкий диапазон входного напряжения: Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет устройству справляться с колебаниями напряжения в сети. Быстрое переключение: Время переключения на батарею не превышает 4 мс, обеспечивая практически незаметный переход на резервное питание. Тип формы напряжения: Создаваемая модифицированная синусоида подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Защита и надежность: Устройство оснащено защитой телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для вашего оборудования. Батарея: Использует свинцово-кислотные батареи, традиционно известные своей надежностью и долговечностью. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. Вес: Всего 5,3 кг, этот ИБП легко перемещать и устанавливать. Источники бесперебойного питания Импульс – отличное решение для тех, кто ценит безопасность и надежность в работе с электроникой.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП отличается рядом ключевых характеристик, которые делают его отличным выбором для дома или офиса. Тип и бренд: Продукция бренда Импульс, представленного в линейно-интерактивной топологии, обеспечивает надежную защиту ваших устройств. Компактный и удобный: ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в любом удобном месте, экономя пространство. Выходная и входная мощность: Устройство предлагает полную мощность на уровне 1000 В·А и активную мощность 1000 Вт, что делает его пригодным для поддержания работы большинства бытовых и офисных устройств при отключении электроэнергии. Широкий диапазон входного напряжения: Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет устройству справляться с колебаниями напряжения в сети. Быстрое переключение: Время переключения на батарею не превышает 4 мс, обеспечивая практически незаметный переход на резервное питание. Тип формы напряжения: Создаваемая модифицированная синусоида подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Защита и надежность: Устройство оснащено защитой телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для вашего оборудования. Батарея: Использует свинцово-кислотные батареи, традиционно известные своей надежностью и долговечностью. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. Вес: Всего 5,3 кг, этот ИБП легко перемещать и устанавливать. Источники бесперебойного питания Импульс – отличное решение для тех, кто ценит безопасность и надежность в работе с электроникой.
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Отзывы


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