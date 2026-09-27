Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 1000 1000ВА черный (JS10101)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП отличается рядом ключевых характеристик, которые делают его отличным выбором для дома или офиса. Тип и бренд: Продукция бренда Импульс, представленного в линейно-интерактивной топологии, обеспечивает надежную защиту ваших устройств. Компактный и удобный: ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в любом удобном месте, экономя пространство. Выходная и входная мощность: Устройство предлагает полную мощность на уровне 1000 В·А и активную мощность 1000 Вт, что делает его пригодным для поддержания работы большинства бытовых и офисных устройств при отключении электроэнергии. Широкий диапазон входного напряжения: Минимальное входное напряжение составляет 162 В, а максимальное – 290 В, что позволяет устройству справляться с колебаниями напряжения в сети. Быстрое переключение: Время переключения на батарею не превышает 4 мс, обеспечивая практически незаметный переход на резервное питание. Тип формы напряжения: Создаваемая модифицированная синусоида подходит для большинства бытовой техники и офисного оборудования. Защита и надежность: Устройство оснащено защитой телефонной линии, что добавляет уровень безопасности для вашего оборудования. Батарея: Использует свинцово-кислотные батареи, традиционно известные своей надежностью и долговечностью. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы устройств. Вес: Всего 5,3 кг, этот ИБП легко перемещать и устанавливать. Источники бесперебойного питания Импульс – отличное решение для тех, кто ценит безопасность и надежность в работе с электроникой.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 1000 Вт
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