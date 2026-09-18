Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower PR3000ELCDSL
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для поддержания стабильности работы ваших устройств в случае непредвиденного отключения электроэнергии. Благодаря линейно-интерактивной топологии данный ИБП обеспечивает эффективную защиту оборудования за счет автоматической регулировки напряжения и минимизации времени переключения на батарею – всего 4 мс. С общим весом 26,8 кг и форм-фактором Tower этот ИБП идеально вписывается в различные рабочие среды, предлагая высокую активную мощность до 2700 Вт и полную мощность 3000 В·А. Устройство оснащено 9 розетками с питанием от батареи, что позволяет одновременно защищать несколько критически важных приборов. CyberPower гарантирует защиту не только для электрической сети, но и для локальной сети благодаря встроенной функции сетевой безопасности. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения. При полной нагрузке ИБП способен обеспечивать питание в течение 3 минут, что достаточно для безопасного завершения работы устройств или запуска резервных генераторов. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, подходящая для большинства коммерческих и бытовых приложений. CyberPower предлагает надежное и эффективное решение для защиты вашего оборудования, что делает этот ИБП идеальным выбором для использования как в офисах, так и в домашних условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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