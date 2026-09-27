ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем. Эта модель ИБП характеризуется весом в 27,5 кг и способна обеспечить активную мощность в 1800 Вт, а полную мощность – 2000 В·А, что делает её отличным выбором для использования в различных условиях. Данный ИБП оснащен защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что позволяет предотвратить повреждение оборудования от возможных сетевых перебоев или скачков напряжения. Для подключения устройств предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи, что делает его идеальным для использования в серверных стойках или для защиты важных рабочих станций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Устройство построено по линейно-интерактивной топологии и выдает чистую синусоиду, что является крайне важным для устройств, чувствительных к качеству электроэнергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что обеспечивает гибкость при установке. Работает от одной фазы и переключается на батарею за 4 мс, что гарантирует постоянное питание подключенного оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. ИБП Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивающее высокое качество и стабильность работы.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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