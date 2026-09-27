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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD

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ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 1
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 2
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 3
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 4
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 5
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 6
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 7
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 8
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 9
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 10
ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 3
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 4
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 5
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 6
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 7
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 8
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 9
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 10
  • ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292677
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х57х19
Вес, кг.
42

Описание товара ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем. Эта модель ИБП характеризуется весом в 27,5 кг и способна обеспечить активную мощность в 1800 Вт, а полную мощность – 2000 В·А, что делает её отличным выбором для использования в различных условиях. Данный ИБП оснащен защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что позволяет предотвратить повреждение оборудования от возможных сетевых перебоев или скачков напряжения. Для подключения устройств предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи, что делает его идеальным для использования в серверных стойках или для защиты важных рабочих станций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Устройство построено по линейно-интерактивной топологии и выдает чистую синусоиду, что является крайне важным для устройств, чувствительных к качеству электроэнергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что обеспечивает гибкость при установке. Работает от одной фазы и переключается на батарею за 4 мс, что гарантирует постоянное питание подключенного оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. ИБП Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивающее высокое качество и стабильность работы.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart-UPS SMART RT SRT-2000A LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные устройства для обеспечения стабильного электропитания критически важных систем. Эта модель ИБП характеризуется весом в 27,5 кг и способна обеспечить активную мощность в 1800 Вт, а полную мощность – 2000 В·А, что делает её отличным выбором для использования в различных условиях. Данный ИБП оснащен защитой как локальной сети, так и телефонной линии, что позволяет предотвратить повреждение оборудования от возможных сетевых перебоев или скачков напряжения. Для подключения устройств предусмотрено 9 розеток с питанием от батареи, что делает его идеальным для использования в серверных стойках или для защиты важных рабочих станций. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 300 Дж, что обеспечивает дополнительный уровень защиты от перенапряжений. Устройство построено по линейно-интерактивной топологии и выдает чистую синусоиду, что является крайне важным для устройств, чувствительных к качеству электроэнергии. Форм-фактор Rack/Tower позволяет использовать ИБП как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что обеспечивает гибкость при установке. Работает от одной фазы и переключается на батарею за 4 мс, что гарантирует постоянное питание подключенного оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. ИБП Powercom — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электропитании, обеспечивающее высокое качество и стабильность работы.
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Отзывы


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