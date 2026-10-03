ИБП CyberPower PR750ELCD
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower PR750ELCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот моделируемый линейно-интерактивный ИБП весом 12,3 кг обладает полной мощностью 750 В·А и активной мощностью 675 Вт, обеспечивая поддержание работы ваших устройств в критические моменты. ИБП оснащен 6 розетками с питанием от батареи, которые гарантируют бесперебойную работу ваших приборов. ИБП CyberPower отличается способностью поглощения импульсов с максимальной энергией 405 Дж, что предоставляет дополнительную защиту от перенапряжений. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать разрывы в работе подключенных устройств. Даже при полной нагрузке, устройство обеспечит работу в течение 1 минуты, давая вам время для корректного завершения работы. Эта модель ИБП имеет форм-фактор Tower и поддерживает линейно-интерактивную топологию, что делает её оптимальным выбором для домашних и офисных условий. Модифицированная синусоида выходного напряжения и защита локальной сети гарантируют стабильность работы и защиту вашей электроники. Одинфазное подключение упрощает совместимость с большинством электросетей. Бренд CyberPower - это знак качества и надежности в категории решений для бесперебойного питания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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