Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронике от перебоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую производительность и адаптивность, подходя как для серверных помещений, так и для использования в офисных условиях благодаря форм-фактору Rack/Tower. Основные характеристики этого ИБП включают активную мощность 1800 Ватт и полную мощность 2000 Вольт-Ампер, что делает его идеальным для обеспечения электричеством критически важных систем. При работе на полной нагрузке устройство способно обеспечивать автономное питание на протяжении 3 минут. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что гарантирует защиту всех подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 370 Джоулей, обеспечивая дополнительную защиту от перепадов напряжения. Тип выходного напряжения — чистая синусоида, что позволяет подключать к ИБП чувствительное оборудование, требующее стабильного и чистого электропитания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения — от 110 до 300 В, что увеличивает его совместимость и надежность в условиях нестабильного энергопотребления. ИБП Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), обеспечивающую наивысший уровень защиты за счет постоянного преобразования входящего электричества, что исключает возникновение помех и кратковременных перерывов. Устройству требуется одна фаза, а его вес составляет 17,32 кг, что упрощает его интеграцию в существующую инфраструктуру. Эти характеристики делают ИБП Ippon надежным выбором для профессионального использования, позволяя защитить от сбоев в электроснабжении любые критично важные ваши устройства.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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