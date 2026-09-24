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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702492
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х9
Вес, кг.
19.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронике от перебоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую производительность и адаптивность, подходя как для серверных помещений, так и для использования в офисных условиях благодаря форм-фактору Rack/Tower. Основные характеристики этого ИБП включают активную мощность 1800 Ватт и полную мощность 2000 Вольт-Ампер, что делает его идеальным для обеспечения электричеством критически важных систем. При работе на полной нагрузке устройство способно обеспечивать автономное питание на протяжении 3 минут. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что гарантирует защиту всех подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 370 Джоулей, обеспечивая дополнительную защиту от перепадов напряжения. Тип выходного напряжения — чистая синусоида, что позволяет подключать к ИБП чувствительное оборудование, требующее стабильного и чистого электропитания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения — от 110 до 300 В, что увеличивает его совместимость и надежность в условиях нестабильного энергопотребления. ИБП Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), обеспечивающую наивысший уровень защиты за счет постоянного преобразования входящего электричества, что исключает возникновение помех и кратковременных перерывов. Устройству требуется одна фаза, а его вес составляет 17,32 кг, что упрощает его интеграцию в существующую инфраструктуру. Эти характеристики делают ИБП Ippon надежным выбором для профессионального использования, позволяя защитить от сбоев в электроснабжении любые критично важные ваши устройства.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 2000 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронике от перебоев в электроснабжении. Эта модель сочетает в себе высокую производительность и адаптивность, подходя как для серверных помещений, так и для использования в офисных условиях благодаря форм-фактору Rack/Tower. Основные характеристики этого ИБП включают активную мощность 1800 Ватт и полную мощность 2000 Вольт-Ампер, что делает его идеальным для обеспечения электричеством критически важных систем. При работе на полной нагрузке устройство способно обеспечивать автономное питание на протяжении 3 минут. ИБП Ippon оснащен восемью розетками с питанием от батареи, что гарантирует защиту всех подключенных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 370 Джоулей, обеспечивая дополнительную защиту от перепадов напряжения. Тип выходного напряжения — чистая синусоида, что позволяет подключать к ИБП чувствительное оборудование, требующее стабильного и чистого электропитания. Устройство поддерживает широкий диапазон входного напряжения — от 110 до 300 В, что увеличивает его совместимость и надежность в условиях нестабильного энергопотребления. ИБП Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), обеспечивающую наивысший уровень защиты за счет постоянного преобразования входящего электричества, что исключает возникновение помех и кратковременных перерывов. Устройству требуется одна фаза, а его вес составляет 17,32 кг, что упрощает его интеграцию в существующую инфраструктуру. Эти характеристики делают ИБП Ippon надежным выбором для профессионального использования, позволяя защитить от сбоев в электроснабжении любые критично важные ваши устройства.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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