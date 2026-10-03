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ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный

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ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 6
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 7
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 8
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 9
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 10
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 11
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 12
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 13
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 14
ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 5
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 6
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 7
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 8
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 9
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 10
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 11
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 12
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 13
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 14
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 990 руб. 
Начислим 3653 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397161
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный
61 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
264
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х22
Вес, кг.
16.61

Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon обеспечивают надежную защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП является линейно-интерактивной с активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде. Вес устройства составляет 17,8 кг, позволяя легко разместить его в нужном месте. ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что предоставляет гибкость в установке – устройство можно монтировать в стойку или использовать в вертикальном положении на полу. Защита вашего оборудования обеспечивается за счет встроенных функций, таких как защита локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисной техники и телекоммуникационного оборудования. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже при отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что защищает подключенные устройства от возможных перенапряжений. Временное переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует риск потери данных и некорректного завершения работы программ. Тип формы напряжения - чистая синусоида, что гарантирут оптимальное питание даже для самых чувствительных к качеству электроэнергии устройств. Бренд Ippon славится своей надежностью и эффективностью, а данная модель – отличное решение для обеспечения безопасности вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
176
Макс. входное напряжение, В
264
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon обеспечивают надежную защиту вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП является линейно-интерактивной с активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что делает её идеальной для использования как в домашних условиях, так и в офисной среде. Вес устройства составляет 17,8 кг, позволяя легко разместить его в нужном месте. ИБП имеет форм-фактор Rack/Tower, что предоставляет гибкость в установке – устройство можно монтировать в стойку или использовать в вертикальном положении на полу. Защита вашего оборудования обеспечивается за счет встроенных функций, таких как защита локальной сети и телефонной линии. Это особенно важно для офисной техники и телекоммуникационного оборудования. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая их бесперебойной работой даже при отключении электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что защищает подключенные устройства от возможных перенапряжений. Временное переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует риск потери данных и некорректного завершения работы программ. Тип формы напряжения - чистая синусоида, что гарантирут оптимальное питание даже для самых чувствительных к качеству электроэнергии устройств. Бренд Ippon славится своей надежностью и эффективностью, а данная модель – отличное решение для обеспечения безопасности вашей техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Winner II 1500 черный – стоимость товара 61990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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