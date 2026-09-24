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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 12
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 13
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 290 руб. 
Начислим 2920 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702480
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный
60 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена, холодный старт
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х9
Вес, кг.
19.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений, вызванных всплесками напряжения. Рассмотрим основные характеристики одной из моделей данного бренда. Этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower обеспечивает высокую гибкость установки и подходит как для монтажа в стойку, так и для использования в напольном исполнении. Устройство поддерживает работу с одной фазой, обеспечивая надежное электропитание для вашего оборудования. С активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, ИБП способен защищать разнообразную электронику, включая серверы, сетевые устройства и компьютерные системы. Он оснащен 8 розетками, которые получают питание от встроенной батареи, что дает возможность подключать несколько важных устройств одновременно. Тип формы напряжения “чистая синусоида” гарантирует, что электроника будет получать стабильное и качественное питание, аналогичное штатно поступающему из сети. Благодаря двойному преобразованию напряжения (Тип ИБП - онлайн), данная модель обеспечивает максимальную защиту от любых сбоев в питающей сети, мгновенно переключаясь на питание от батареи без задержек. Минимальное входное напряжение составляет 110 В, а максимальное — 300 В, что делает устройство пригодным для использования в условиях нестабильного электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса — 370 Дж, позволяя эффективно подавлять потенциально опасные скачки напряжения. С весом 14,72 кг, этот ИБП является достаточно компактным и удобным для размещения в различных средах. При полной нагрузке устройство обеспечивает питание в течение 3 минут, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в случае длительных перебоев. ИБП Ippon — это эффективное решение для вашего офиса или дома, обеспечивающее стабильность работы вашего оборудования и защиту от неожиданных отключений электроэнергии.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
горячая замена, холодный старт
Активная мощность, Вт
1350
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
370
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении и потенциальных повреждений, вызванных всплесками напряжения. Рассмотрим основные характеристики одной из моделей данного бренда. Этот ИБП с форм-фактором Rack/Tower обеспечивает высокую гибкость установки и подходит как для монтажа в стойку, так и для использования в напольном исполнении. Устройство поддерживает работу с одной фазой, обеспечивая надежное электропитание для вашего оборудования. С активной мощностью 1350 Вт и полной мощностью 1500 В·А, ИБП способен защищать разнообразную электронику, включая серверы, сетевые устройства и компьютерные системы. Он оснащен 8 розетками, которые получают питание от встроенной батареи, что дает возможность подключать несколько важных устройств одновременно. Тип формы напряжения “чистая синусоида” гарантирует, что электроника будет получать стабильное и качественное питание, аналогичное штатно поступающему из сети. Благодаря двойному преобразованию напряжения (Тип ИБП - онлайн), данная модель обеспечивает максимальную защиту от любых сбоев в питающей сети, мгновенно переключаясь на питание от батареи без задержек. Минимальное входное напряжение составляет 110 В, а максимальное — 300 В, что делает устройство пригодным для использования в условиях нестабильного электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса — 370 Дж, позволяя эффективно подавлять потенциально опасные скачки напряжения. С весом 14,72 кг, этот ИБП является достаточно компактным и удобным для размещения в различных средах. При полной нагрузке устройство обеспечивает питание в течение 3 минут, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в случае длительных перебоев. ИБП Ippon — это эффективное решение для вашего офиса или дома, обеспечивающее стабильность работы вашего оборудования и защиту от неожиданных отключений электроэнергии.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Innova RTB 1500 1350Вт 1500ВА черный - этот товар вы можете купить по цене 60290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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