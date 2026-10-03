Описание товара ИБП Powercom Smart King RT SRT-3000A LCD черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежные и эффективные решения для защиты вашего оборудования от различных перебоев в электроснабжении. Модель с полной мощностью 3000 В·А и активной мощностью 3000 Вт обеспечивает стабильную и безопасную подачу энергии, что особенно важно для критически важных систем и серверных помещений. Одной из ключевых особенностей этого устройства является его линейно-интерактивная топология, с возможностью быстрой переключения на батарею всего за 4 миллисекунды. Это гарантирует минимальные прерывания в подаче питания и защиту от неожиданных отключений. Универсальность ИБП Powercom проявляется в его форм-факторе Rack/Tower, который позволяет использовать устройство как в стойке, так и в башенном исполнении, в зависимости от ваших предпочтений и пространства в помещении. ИБП оснащен 9 розетками, каждая из которых защищена от перепадов напряжения благодаря встроенной защите с возможностью поглощения импульсов до 300 Дж. Все розетки поддерживают питание от батареи, что гарантирует работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Кроме того, предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что дополнительно оберегает ваше оборудование от помех и скачков напряжения. При весе в 36,8 кг, ИБП Powercom обладает компактными габаритами, что упрощает его установку и эксплуатацию. Устройство поддерживает работу в однофазной сети и способно обеспечить полноценную работу подключенных систем в течение 2 минут при максимальной нагрузке, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom с многолетним опытом в производстве ИБП гарантирует высокий уровень надежности и качества, подтвержденный международными стандартами. В устройстве реализован полный пакет функций для обеспечения безопасности и долговечности эксплуатации вашего оборудования в самых различных условиях.