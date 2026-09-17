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ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля) - фото 1
  • ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля) - фото 2
  • ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55713
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х20
Вес, кг.
7.4

Описание товара ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom являются надежным решением для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель линейно-интерактивного ИБП форм-фактора Tower обладает следующими характеристиками: - Активная мощность составляет 495 Вт, а полная мощность — 825 В·А, обеспечивая надежную поддержку ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. - Вес устройства составляет 7,4 кг, что позволяет устанавливать его в различных местах без особых трудностей. - ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. - Защита локальной сети обеспечивается встроенными функциями, однако защита телефонной линии отсутствует. - Общее количество розеток, предоставляемых ИБП, составляет 5, что увеличивает гибкость в подключении различных устройств. - Устройство способно поглощать импульсную энергию до 320 Дж, защищая вашу электронику от скачков напряжения. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание. - Использует модифицированную синусоиду как форму выходного напряжения, подходящую для большинства компьютеров и бытовой техники. ИБП Powercom является оптимальным выбором для домашних и офисных систем, обеспечивая эффективную защиту от сбоев в электроснабжении и повышение надежности работы вашего оборудования. Бренд Powercom знаменуется высоким качеством и уверенностью в безопасности вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom являются надежным решением для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель линейно-интерактивного ИБП форм-фактора Tower обладает следующими характеристиками: - Активная мощность составляет 495 Вт, а полная мощность — 825 В·А, обеспечивая надежную поддержку ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. - Вес устройства составляет 7,4 кг, что позволяет устанавливать его в различных местах без особых трудностей. - ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. - Защита локальной сети обеспечивается встроенными функциями, однако защита телефонной линии отсутствует. - Общее количество розеток, предоставляемых ИБП, составляет 5, что увеличивает гибкость в подключении различных устройств. - Устройство способно поглощать импульсную энергию до 320 Дж, защищая вашу электронику от скачков напряжения. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание. - Использует модифицированную синусоиду как форму выходного напряжения, подходящую для большинства компьютеров и бытовой техники. ИБП Powercom является оптимальным выбором для домашних и офисных систем, обеспечивая эффективную защиту от сбоев в электроснабжении и повышение надежности работы вашего оборудования. Бренд Powercom знаменуется высоким качеством и уверенностью в безопасности вашей техники.
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