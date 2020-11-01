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ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)

Артикул: 55713
ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55713
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг7.4
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоКитай
Общее количество выходных разъёмов питания5
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею4 мс
Защита локальной сетиесть
Длина, см33.5
Выходная мощность825 ВА/495 Вт
Высота, см17
Входное напряжение165-275 В
Время работы при полной нагрузке15 мин
Ширина, см10.5
ИБП Powercom IMP-825AP. 5 выходных разъемов. Время подзарядки - 6 часов.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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