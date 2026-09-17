ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMP-825AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom являются надежным решением для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Эта модель линейно-интерактивного ИБП форм-фактора Tower обладает следующими характеристиками: - Активная мощность составляет 495 Вт, а полная мощность — 825 В·А, обеспечивая надежную поддержку ваших устройств даже в случае отключения электроэнергии. - Вес устройства составляет 7,4 кг, что позволяет устанавливать его в различных местах без особых трудностей. - ИБП оборудован тремя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать несколько критически важных устройств одновременно. - Защита локальной сети обеспечивается встроенными функциями, однако защита телефонной линии отсутствует. - Общее количество розеток, предоставляемых ИБП, составляет 5, что увеличивает гибкость в подключении различных устройств. - Устройство способно поглощать импульсную энергию до 320 Дж, защищая вашу электронику от скачков напряжения. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует практически мгновенный переход на резервное питание. - Использует модифицированную синусоиду как форму выходного напряжения, подходящую для большинства компьютеров и бытовой техники. ИБП Powercom является оптимальным выбором для домашних и офисных систем, обеспечивая эффективную защиту от сбоев в электроснабжении и повышение надежности работы вашего оборудования. Бренд Powercom знаменуется высоким качеством и уверенностью в безопасности вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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