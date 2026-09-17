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ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный

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ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 1
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 2
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 3
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 4
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 5
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 6
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 7
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 8
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 9
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 10
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 11
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 12
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 1
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 2
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 3
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 4
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 5
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 6
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 7
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 8
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 9
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 10
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 11
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 12
  • ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55707
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
12
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
170x93x335 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. С весом всего 5,3 кг, они обеспечивают активную мощность 480 Вт и полную мощность 800 В·А, что делает их идеальными для использования как в домашних, так и офисных условиях. ИБП Ippon имеют резервную (оффлайн) топологию, которая обеспечивает быстрое переключение на батарею за 12 мс. Важной особенностью является наличие 4 розеток с питанием от батареи и общее количество розеток – 6, что обеспечивает гибкость и возможность подключения нескольких устройств одновременно. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что позволяет эффективно работать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство защищает локальную сеть, обеспечивая дополнительную безопасность вашего оборудования, однако, защита телефонной линии не предусмотрена. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом месте, где требуется бесперебойное питание, а модифицированная синусоида обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Ippon – это бренд, который гарантирует качество и надежность, обеспечивая спокойствие и защиту ваших устройств от непредвиденных сбоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
12
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
170x93x335 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей электротехники от перебоев в электроснабжении. С весом всего 5,3 кг, они обеспечивают активную мощность 480 Вт и полную мощность 800 В·А, что делает их идеальными для использования как в домашних, так и офисных условиях. ИБП Ippon имеют резервную (оффлайн) топологию, которая обеспечивает быстрое переключение на батарею за 12 мс. Важной особенностью является наличие 4 розеток с питанием от батареи и общее количество розеток – 6, что обеспечивает гибкость и возможность подключения нескольких устройств одновременно. Диапазон входного напряжения составляет от 170 В до 270 В, что позволяет эффективно работать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Устройство защищает локальную сеть, обеспечивая дополнительную безопасность вашего оборудования, однако, защита телефонной линии не предусмотрена. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить ИБП в любом месте, где требуется бесперебойное питание, а модифицированная синусоида обеспечивает стабильную работу подключенной техники. Ippon – это бренд, который гарантирует качество и надежность, обеспечивая спокойствие и защиту ваших устройств от непредвиденных сбоев в электросети.
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Доставка
Отзывы


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