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ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный

Артикул: 55707
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный
6 150 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 55707
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг5.3
Время переключения на батарею2-8 мс
Время работы при полной нагрузке12 мин
Входное напряжение170-270 В
Высота, см10
Выходная мощность800 ВА / 480 Вт
Длина, см28
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Общее количество выходных разъёмов питания6
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см14.5
ИБП Ippon Back Verso 800. Входное напряжение - 170-270 В. Уровень шума 40 дБ.


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Самовывоз невозможен
ИБП Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный - купить по цене 6150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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