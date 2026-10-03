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ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420)

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ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 1
ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 2
ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 1
  • ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 2
  • ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644746
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, сквозная нейтраль, холодный старт
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х32
Вес, кг.
15.46

Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420)

Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) ИБП Powerman Smart 500 INV – устройство линейно-интерактивного типа, облаченное в белый корпус размером 7х26.8х41 см. Оно предназначено для стабилизации напряжения при работе компьютера от электросети и его защиты от короткого замыкания, перенагрузки, высоковольтных импульсов. Функционирует модель с мощностью 300 Вт. В конструкции устройства предусмотрено 2 выходных разъема типа CEE 7/4 (евророзетка) и сухие контакты. Имеется возможность подключения дополнительных батарей. Также необходимо отметить наличие у источника бесперебойного питания Powerman Smart 500 INV ЖК-дисплея для отображения всех процессов.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, сквозная нейтраль, холодный старт
Активная мощность, Вт
300
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара ИБП Powerman Smart 500 INV Shuko line-interactive (6121420) ИБП Powerman Smart 500 INV – устройство линейно-интерактивного типа, облаченное в белый корпус размером 7х26.8х41 см. Оно предназначено для стабилизации напряжения при работе компьютера от электросети и его защиты от короткого замыкания, перенагрузки, высоковольтных импульсов. Функционирует модель с мощностью 300 Вт. В конструкции устройства предусмотрено 2 выходных разъема типа CEE 7/4 (евророзетка) и сухие контакты. Имеется возможность подключения дополнительных батарей. Также необходимо отметить наличие у источника бесперебойного питания Powerman Smart 500 INV ЖК-дисплея для отображения всех процессов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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