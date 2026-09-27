ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в питании и электрических скачков. Данная модель весит 5,5 кг и обладает мощностью 480 Вт, обеспечивая надежную работу ваших устройств в случае отключения электроэнергии. Она подходит для широкого спектра применения благодаря своей активной мощности в 480 Вт и полной мощности в 800 В·А. Этот ИБП оснащен защитой локальной сети и телефонной линии, что делает его отличным выбором для дома и офиса, где требуется дополнительная защита данных и подключений. Ippon предлагает четыре розетки с питанием от батареи, что обеспечивает продолжительность работы подключенных устройств даже при отключении электричества. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 460 Дж и время переключения на батарею всего в 6 мс гарантируют надежную защиту от перепадов напряжения и электромагнитных импульсов. Форм-фактор Tower и линейно-интерактивная топология делают этот ИБП компактным и эффективным решением для пользователей с ограниченным пространством. С модифицированной синусоидой формы напряжения и поддержкой одной фазы этот ИБП от бренда Ippon создан для удовлетворения требований к резервному электропитанию и защите оборудования, что делает его надежным выбором в своем классе.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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