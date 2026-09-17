ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её незаменимой в обеспечении стабильной работы техники. С общей мощностью 625 В·А и активной мощностью 375 Вт, данное устройство предоставляет мощную поддержку в критические моменты. Линейно-интерактивная топология обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения, а скорость переключения на батарею всего в 4 мс гарантирует минимальные перерывы в питании. ИБП весом 7,4 кг имеет форм-фактор Tower, что делает его компактным и удобным в размещении в офисных и домашних условиях. Он поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности данных и надежной работы подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство оснащено пятью розетками, из которых три обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить наиболее критические устройства. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, выступая в роли надежного барьера от скачков напряжения. ИБП Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Этот однофазный ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев и щелчков в электросети. Надежность и функциональность Powercom сделают работу с электроникой безопасной и стабильной.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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