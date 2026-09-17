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ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля)

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ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 2
ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 3
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ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 5
ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 6
ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
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  • ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 3
  • ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 4
  • ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 5
  • ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 6
  • ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55704
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х20
Вес, кг.
7.34

Описание товара ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её незаменимой в обеспечении стабильной работы техники. С общей мощностью 625 В·А и активной мощностью 375 Вт, данное устройство предоставляет мощную поддержку в критические моменты. Линейно-интерактивная топология обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения, а скорость переключения на батарею всего в 4 мс гарантирует минимальные перерывы в питании. ИБП весом 7,4 кг имеет форм-фактор Tower, что делает его компактным и удобным в размещении в офисных и домашних условиях. Он поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности данных и надежной работы подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство оснащено пятью розетками, из которых три обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить наиболее критические устройства. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, выступая в роли надежного барьера от скачков напряжения. ИБП Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Этот однофазный ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев и щелчков в электросети. Надежность и функциональность Powercom сделают работу с электроникой безопасной и стабильной.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMP-625AP (3 кабеля)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
375
Полная мощность, ВА
625
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её незаменимой в обеспечении стабильной работы техники. С общей мощностью 625 В·А и активной мощностью 375 Вт, данное устройство предоставляет мощную поддержку в критические моменты. Линейно-интерактивная топология обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения, а скорость переключения на батарею всего в 4 мс гарантирует минимальные перерывы в питании. ИБП весом 7,4 кг имеет форм-фактор Tower, что делает его компактным и удобным в размещении в офисных и домашних условиях. Он поддерживает защиту локальной сети, что важно для сохранности данных и надежной работы подключенных устройств. Однако защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Устройство оснащено пятью розетками, из которых три обеспечивают питание от батареи, что позволяет подключить наиболее критические устройства. Максимально поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, выступая в роли надежного барьера от скачков напряжения. ИБП Powercom использует модифицированную синусоиду, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. Этот однофазный ИБП станет отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев и щелчков в электросети. Надежность и функциональность Powercom сделают работу с электроникой безопасной и стабильной.
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Отзывы


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