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ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт

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ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 1
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 2
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 3
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 4
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 5
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 6
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 7
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 8
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 9
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 10
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 11
ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 1
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 2
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 3
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 4
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 5
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 6
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 7
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 8
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 9
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 10
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 11
  • ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729899
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х13
Вес, кг.
5.86

Описание товара ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт

Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электропитания в вашем доме или офисе. Эти устройства предназначены для предотвращения перебоев в работе электронных устройств, обеспечивая защиту от перепадов и отключений электричества.

Отзывы о товаре ИБП Бастион SKAT-UPS AI 800ВА/480Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
литий-ионный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для обеспечения стабильного электропитания в вашем доме или офисе. Эти устройства предназначены для предотвращения перебоев в работе электронных устройств, обеспечивая защиту от перепадов и отключений электричества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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