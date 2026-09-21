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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702663
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Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 800 480Вт 800ВА черный
Источники бесперебойного питания Бастион являются надежным решением для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Они идеально подходят для использования в домашних условиях или в небольших офисах благодаря своим компактным размерам и легкому весу в 5 кг.
Данный ИБП имеет активную мощность 480 Вт и полную мощность 800 В·А, обеспечивая достаточно энергии для поддержания работы подключенных устройств. Он оснащен двумя розетками, которые питаются от батареи, что позволяет подключать основное оборудование и сохранять его работу даже при отключении электричества.
ИБП Бастион характеризуется быстрой реакцией на перебои с переключением на батарею всего за 4 мс. Это позволяет минимизировать риск повреждения оборудования в случае резких скачков или падений напряжения. Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 170 В до 270 В, что делает его универсальным решением для использования в условиях нестабильного электроснабжения.
Форм-фактор Tower и резервная (оффлайн) топология делают ИБП удобным для размещения как на рабочем столе, так и на полу. Использование модифицированной синусоиды позволяет снизить стоимость устройства, при этом обеспечивая достаточную защиту для большинства бытовых приборов.
ИБП Бастион рассчитан на однофазное подключение и способен поддерживать работу устройств при полной нагрузке в течение 1 минуты. Это время достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Выбирая Бастион, вы получаете надежный и производительный источник бесперебойного питания от известного бренда.
Источники бесперебойного питания Бастион являются надежным решением для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Они идеально подходят для использования в домашних условиях или в небольших офисах благодаря своим компактным размерам и легкому весу в 5 кг.
Данный ИБП имеет активную мощность 480 Вт и полную мощность 800 В·А, обеспечивая достаточно энергии для поддержания работы подключенных устройств. Он оснащен двумя розетками, которые питаются от батареи, что позволяет подключать основное оборудование и сохранять его работу даже при отключении электричества.
ИБП Бастион характеризуется быстрой реакцией на перебои с переключением на батарею всего за 4 мс. Это позволяет минимизировать риск повреждения оборудования в случае резких скачков или падений напряжения. Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 170 В до 270 В, что делает его универсальным решением для использования в условиях нестабильного электроснабжения.
Форм-фактор Tower и резервная (оффлайн) топология делают ИБП удобным для размещения как на рабочем столе, так и на полу. Использование модифицированной синусоиды позволяет снизить стоимость устройства, при этом обеспечивая достаточную защиту для большинства бытовых приборов.
ИБП Бастион рассчитан на однофазное подключение и способен поддерживать работу устройств при полной нагрузке в течение 1 минуты. Это время достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. Выбирая Бастион, вы получаете надежный и производительный источник бесперебойного питания от известного бренда.
Источник бесперебойного питания Бастион RAPAN-UPS 800 480Вт 800ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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