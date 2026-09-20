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ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) купить с доставкой в Москве
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ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201)

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ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 1
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 2
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 3
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 4
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 5
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 6
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 7
ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 1
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 2
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 3
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 4
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 5
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 6
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 7
  • ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557248
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
228 x 93 x 332 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
6.35

Описание товара ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201)

ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 1000 имеет панель управления, выполненную на интеллектуальных микропроцессорах, повышающий и понижающий AVR, встроенный коммуникационный USB порт, функцию холодного старта. Сочетание этих составляющих делает это устройство идеальным решением для защиты домашней техники и небольших офисов. В ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 1000 также встроена USB зарядка, которая дает возможность напрямую подключать и заряжать от него мобильный телефон, планшет и другие устройства USB.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Мастер 1000 600Вт 1000ВА черный (MT10201)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от короткого замыкания
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
240
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
228 x 93 x 332 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 1000 имеет панель управления, выполненную на интеллектуальных микропроцессорах, повышающий и понижающий AVR, встроенный коммуникационный USB порт, функцию холодного старта. Сочетание этих составляющих делает это устройство идеальным решением для защиты домашней техники и небольших офисов. В ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 1000 также встроена USB зарядка, которая дает возможность напрямую подключать и заряжать от него мобильный телефон, планшет и другие устройства USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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