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Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000

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Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539802
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, кг.
5.6

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000

Источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 1000 мощностью 1000ВА/600Вт серии Brick с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашей электронной техники. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП. Защиты телефона, модема и сети RJ11 / RJ45. Три розетки сетевого фильтра и три выходные розетки ИБП типа Shuko.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Brick 1000




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
Источник бесперебойного питания POWERMAN BRICK 1000 мощностью 1000ВА/600Вт серии Brick с микропроцессорным управлением. Обеспечит защиту вашей электронной техники. Встроенная герметичная свинцовая батарея 12В 9Ач непрерывно работает от 3 до 5 лет при правильной эксплуатации ИБП. Защиты телефона, модема и сети RJ11 / RJ45. Три розетки сетевого фильтра и три выходные розетки ИБП типа Shuko.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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