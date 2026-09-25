ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285529RUS)
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и временных отключений электроэнергии. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает ее подходящей для установки в офисе или дома. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает активной мощностью 1300 Вт и полной мощностью 2200 В·А, что обеспечивает достаточную производительность для поддержания работы ваших устройств в случае перебоев с электричеством. Устройство поддерживает одну фазу, а выходное напряжение представлено в виде модифицированной синусоиды. Благодаря быстрому времени переключения на батарею (8 мс), ваши устройства будут защищены от кратковременных перебоев в электроснабжении. При полной нагрузке ИБП обеспечивает время работы около 2 минут, что достаточно для завершения работы или сохранения данных. Устройство поддерживает входное напряжение от 140 В до 300 В, что позволяет ему работать даже при нестабильном электроснабжении. ИБП оборудован свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Для подключения оборудования предусмотрено шесть розеток типа С13, обеспечивающих достаточное количество подключений для большинства офисных и домашних устройств. ExeGate — это надежный выбор для обеспечения защиты и стабильной работы вашей техники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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