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ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD

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ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD - фото 1
ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 360 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288313
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD
10 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х17
Вес, кг.
8.9

Описание товара ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное оборудование для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает следующими техническими характеристиками: - Тип ИБП: Линейно-интерактивный, что обеспечивает дополнительную стабилизацию напряжения. - Полная мощность: 750 ВА, активная мощность: 450 Вт, что достаточно для питания основных бытовых или офисных устройств. - Количество фаз: одна, что подходит для стандартного домашнего или офисного использования. - Тип формы напряжения: модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с широким спектром оборудования. - Вес устройства: 7,4 кг, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. - Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 миллисекунды, что обеспечивает мгновенную защиту при сбоях в сети. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для критически важных устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 460 Дж, что позволяет защищать подключенные устройства от скачков напряжения. - Защита локальной сети и телефонной линии, обеспечивая безопасность цифровых и голосовых коммуникаций, предотвращая повреждения оборудования вследствие перепадов мощности. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП на полу, не занимая слишком много пространства. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель источников бесперебойного питания, предоставляющий надежную защиту вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное оборудование для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает следующими техническими характеристиками: - Тип ИБП: Линейно-интерактивный, что обеспечивает дополнительную стабилизацию напряжения. - Полная мощность: 750 ВА, активная мощность: 450 Вт, что достаточно для питания основных бытовых или офисных устройств. - Количество фаз: одна, что подходит для стандартного домашнего или офисного использования. - Тип формы напряжения: модифицированная синусоида, обеспечивающая совместимость с широким спектром оборудования. - Вес устройства: 7,4 кг, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. - Время переключения на питание от батареи составляет всего 4 миллисекунды, что обеспечивает мгновенную защиту при сбоях в сети. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, предоставляя достаточное количество подключений для критически важных устройств. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 460 Дж, что позволяет защищать подключенные устройства от скачков напряжения. - Защита локальной сети и телефонной линии, обеспечивая безопасность цифровых и голосовых коммуникаций, предотвращая повреждения оборудования вследствие перепадов мощности. Форм-фактор Tower позволяет компактно разместить ИБП на полу, не занимая слишком много пространства. Бренд Powercom зарекомендовал себя как надежный и высококачественный производитель источников бесперебойного питания, предоставляющий надежную защиту вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Spider SPD-750U LCD - по цене 10360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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