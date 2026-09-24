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ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038)

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ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 1
ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 2
ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 3
ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 1
  • ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 2
  • ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 3
  • ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666903
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х21
Вес, кг.
11.05

Описание товара ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038)

Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот современный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования благодаря линейно-интерактивной топологии. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данный источник бесперебойного питания подходит для различных типов устройств, гарантируя подачу энергии даже в случае внезапного отключения электричества. Благодаря время переключения на батарею всего в 4 миллисекунды, ваши приборы остаются в работе без видимого простоя. POWERMAN оснащен четырьмя розетками для удобства подключения, а также встроенной защитой телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса или дома. Устройство поддерживает работу с модифицированной синусоидой и предназначено для подключения к однофазной электрической сети. Для обеспечения безопасности и надежной работы ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 275 В. При полной нагрузке он способен работать на батареях до 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключенных устройств. С весом 10,7 кг, POWERMAN — это баланс между мощностью и портативностью, что делает его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в качественной защите электронного оборудования от перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот современный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования благодаря линейно-интерактивной топологии. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данный источник бесперебойного питания подходит для различных типов устройств, гарантируя подачу энергии даже в случае внезапного отключения электричества. Благодаря время переключения на батарею всего в 4 миллисекунды, ваши приборы остаются в работе без видимого простоя. POWERMAN оснащен четырьмя розетками для удобства подключения, а также встроенной защитой телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса или дома. Устройство поддерживает работу с модифицированной синусоидой и предназначено для подключения к однофазной электрической сети. Для обеспечения безопасности и надежной работы ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 275 В. При полной нагрузке он способен работать на батареях до 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключенных устройств. С весом 10,7 кг, POWERMAN — это баланс между мощностью и портативностью, что делает его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в качественной защите электронного оборудования от перебоев в электроснабжении.
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Доставка
Отзывы


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