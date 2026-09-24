ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Back Pro 1500 (6120038)
Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Этот современный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, обеспечивает стабильную работу вашего оборудования благодаря линейно-интерактивной топологии. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данный источник бесперебойного питания подходит для различных типов устройств, гарантируя подачу энергии даже в случае внезапного отключения электричества. Благодаря время переключения на батарею всего в 4 миллисекунды, ваши приборы остаются в работе без видимого простоя. POWERMAN оснащен четырьмя розетками для удобства подключения, а также встроенной защитой телефонной линии, что делает его универсальным решением для офиса или дома. Устройство поддерживает работу с модифицированной синусоидой и предназначено для подключения к однофазной электрической сети. Для обеспечения безопасности и надежной работы ИБП поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 275 В. При полной нагрузке он способен работать на батареях до 3 минут, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы подключенных устройств. С весом 10,7 кг, POWERMAN — это баланс между мощностью и портативностью, что делает его отличным выбором для пользователей, нуждающихся в качественной защите электронного оборудования от перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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