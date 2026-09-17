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ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)

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ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 1
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 2
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 3
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 4
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 5
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 6
ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
15
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 2
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 3
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 4
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 5
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 6
  • ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 55716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
15 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
15
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х20
Вес, кг.
7.77

Описание товара ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)

Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП великолепно подходит для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С полной мощностью 825 В·А и активной мощностью 495 Вт, данный ИБП способен обеспечить стабильное питание в случае внезапного отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 7,4 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Имея форм-фактор Tower и одну фазу, этот ИБП оснащен пятью розетками, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса 320 Дж поможет защитить вашу технику от скачков напряжения. Защита локальной сети позволяет защищать ваше сетевое оборудование и сохранять стабильность интернет-соединения, хотя защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс — обеспечивает минимальное время простоя, поддерживая работу ваших устройств без перебоев. ИБП Powercom гарантирует время работы до 15 минут при полной нагрузке, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы оборудования. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, делая этот источник бесперебойного питания идеальным выбором для защиты ваших устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
495
Полная мощность, ВА
825
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
15
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП великолепно подходит для использования как в домашних условиях, так и в небольших офисах. С полной мощностью 825 В·А и активной мощностью 495 Вт, данный ИБП способен обеспечить стабильное питание в случае внезапного отключения электроэнергии. Вес устройства составляет 7,4 кг, что делает его достаточно портативным для перемещения и установки в любом удобном месте. Имея форм-фактор Tower и одну фазу, этот ИБП оснащен пятью розетками, три из которых питаются от батареи, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса 320 Дж поможет защитить вашу технику от скачков напряжения. Защита локальной сети позволяет защищать ваше сетевое оборудование и сохранять стабильность интернет-соединения, хотя защита телефонной линии в данной модели отсутствует. Быстрое время переключения на батарею — всего 4 мс — обеспечивает минимальное время простоя, поддерживая работу ваших устройств без перебоев. ИБП Powercom гарантирует время работы до 15 минут при полной нагрузке, что достаточно для сохранения данных и безопасного завершения работы оборудования. Бренд Powercom известен своей надежностью и качеством, делая этот источник бесперебойного питания идеальным выбором для защиты ваших устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля) - по цене 15430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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