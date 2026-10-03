ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421)
Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart 800 INV обладает достаточно компактными размерами для такого типа устройств (7х26.8х41 см) и белым корпусом. Модель с синусоидальной формой выходного напряжения стабилизирует работу электронных приборов от электросети. При отключении питания она обеспечивает возможность бесперебойного функционирования за счет подключения дополнительных батарей. Для подключения АКБ корпус устройства имеет встроенные клеммы. Время переключения на батарею в таком случае составляет всего 4 мс. ИБП Powerman Smart 800 INV обладает показателем выходной мощности 480 Вт. ЖК-дисплей отобразит всю необходимую информацию. В конструкции корпуса предусмотрены 2 разъема для евророзеток.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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