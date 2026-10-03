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ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421)

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ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 1
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 2
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 3
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 4
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 5
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 6
ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
528
Полная мощность, ВА
528
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 1
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 2
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 3
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 4
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 5
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 6
  • ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644745
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, сквозная нейтраль, холодный старт
Активная мощность, Вт
528
Полная мощность, ВА
528
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х32
Вес, кг.
17.98

Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421)

Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart 800 INV обладает достаточно компактными размерами для такого типа устройств (7х26.8х41 см) и белым корпусом. Модель с синусоидальной формой выходного напряжения стабилизирует работу электронных приборов от электросети. При отключении питания она обеспечивает возможность бесперебойного функционирования за счет подключения дополнительных батарей. Для подключения АКБ корпус устройства имеет встроенные клеммы. Время переключения на батарею в таком случае составляет всего 4 мс. ИБП Powerman Smart 800 INV обладает показателем выходной мощности 480 Вт. ЖК-дисплей отобразит всю необходимую информацию. В конструкции корпуса предусмотрены 2 разъема для евророзеток.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, подключение дополнительных батарей, сквозная нейтраль, холодный старт
Активная мощность, Вт
528
Полная мощность, ВА
528
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара ИБП Powerman Smart 800 INV Shuko line-interactive (6121421) Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart 800 INV обладает достаточно компактными размерами для такого типа устройств (7х26.8х41 см) и белым корпусом. Модель с синусоидальной формой выходного напряжения стабилизирует работу электронных приборов от электросети. При отключении питания она обеспечивает возможность бесперебойного функционирования за счет подключения дополнительных батарей. Для подключения АКБ корпус устройства имеет встроенные клеммы. Время переключения на батарею в таком случае составляет всего 4 мс. ИБП Powerman Smart 800 INV обладает показателем выходной мощности 480 Вт. ЖК-дисплей отобразит всю необходимую информацию. В конструкции корпуса предусмотрены 2 разъема для евророзеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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