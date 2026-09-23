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ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W

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ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 1
ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 2
ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 1
  • ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 2
  • ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 650 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W
13 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
отображение информации светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
10

Описание товара ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W

CyberPower представляет надёжный и высокоэффективный источник бесперебойного питания, идеально подходящий для различных нужд пользователей, будь то домашние системы или офисные устройства. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и непрерывную работу подключенной техники благодаря различным характеристикам. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А он способен поддерживать работу ваших устройств и предотвращать сбои. Форм-фактор Tower делает его удобным для размещения в различных условиях, занимая минимальное пространство. ИБП оснащён шестью розетками, обеспечивая возможность подключения множества устройств одновременно. Поддержка защиты локальной сети и телефонной линии добавляет дополнительные уровни безопасности вашим сетевым системам. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. ИБП способен обеспечить питанием устройства при полной нагрузке до 2 минут, что даёт достаточно времени для сохранения работы и корректного отключения системы. Стоит также отметить, что устройство работает с модифицированной синусоидой, а минимальное входное напряжение составляет 167 В. Весит устройство 9,1 кг и идеально адаптировано для однофазной сети. Бренд CyberPower известен своим качеством и надёжностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных проблем с электричеством.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
отображение информации светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower представляет надёжный и высокоэффективный источник бесперебойного питания, идеально подходящий для различных нужд пользователей, будь то домашние системы или офисные устройства. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильную и непрерывную работу подключенной техники благодаря различным характеристикам. С активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1500 В·А он способен поддерживать работу ваших устройств и предотвращать сбои. Форм-фактор Tower делает его удобным для размещения в различных условиях, занимая минимальное пространство. ИБП оснащён шестью розетками, обеспечивая возможность подключения множества устройств одновременно. Поддержка защиты локальной сети и телефонной линии добавляет дополнительные уровни безопасности вашим сетевым системам. Скорость переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои в электроснабжении. ИБП способен обеспечить питанием устройства при полной нагрузке до 2 минут, что даёт достаточно времени для сохранения работы и корректного отключения системы. Стоит также отметить, что устройство работает с модифицированной синусоидой, а минимальное входное напряжение составляет 167 В. Весит устройство 9,1 кг и идеально адаптировано для однофазной сети. Бренд CyberPower известен своим качеством и надёжностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных проблем с электричеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberPower UT1500EIG Line-Interactive 1500VA/900W - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13650 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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