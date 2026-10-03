ИБП Powercom Infinity INF-500 черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Infinity INF-500 черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в сети. Эта модель линейно-интерактивного ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и идеально подходит для использования в домашних условиях или малом офисе. С весом 11,2 кг, ИБП Powercom предлагает активную мощность в 300 Вт и полную мощность в 500 В·А. Устройство оснащено двумя розетками, каждая из которых получает питание от батареи, что позволяет подключить несколько устройств одновременно. В случае перебоев в питании, ИБП переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, минимизируя риск сбоя в работе подключенного оборудования. Кроме того, Powercom предлагает защиту для локальной сети и телефонной линии, повышая уровень безопасности ваших устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что способствует дополнительной устойчивости к перепадам напряжения и искрам. Форм-фактор Tower и наличие одной фазы делают этот ИБП компактным и удобным для размещения в ограниченном пространстве. Это устройство идеально подойдет для пользователей, которым требуется надежная и эффективная защита от любых проблем с электропитанием. Бренд Powercom известен своей надежностью, и данная модель не исключение.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-900U LCD
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 13 070 руб.3268 руб. в СплитИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)
-
В наличииЦена 13 150 руб.3288 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD
-
В наличииЦена 13 430 руб.3358 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
-
В наличииЦена 13 430 руб.3358 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD US...
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитИБП APC Back-UPS BX750MI-GR черный
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-2000.LCD.AVR.2SH.3C13.USB.2U (EX293851R...
-
В наличииЦена 13 610 руб.3403 руб. в СплитИБП Powercom RAPTOR RPT-1500AP 900Вт 1500ВА черный
-
В наличииЦена 13 660 руб.3415 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 800/400
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитИБП Импульс Юниор Смарт 1500 900Вт 1500ВА черный (JS15211)
-
В наличииЦена 13 790 руб.3448 руб. в СплитИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 500VA, с чистой синусоидой
Отзывы о товаре ИБП Powercom Infinity INF-500 черный