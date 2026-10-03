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ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860)

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ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644765
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х22
Вес, кг.
24.5

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выделяется своим функционалом и современным дизайном в форм-факторе Tower. ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивает стабильную работу подключенных устройств благодаря модифицированной синусоидальной форме напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, POWERMAN способен поддерживать работу ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя риск потери данных при сбоях. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Благодаря поддержке работы с входным напряжением от 165 до 290 В, этот ИБП подходит для использования в различных условиях электросети. Встроенная свинцово-кислотная батарея гарантирует надежную эксплуатацию и простоту обслуживания. С весом 11,2 кг, оно выступает как устойчивое и функциональное оборудование для вашего офиса или дома. Бренд Powerman зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных ИБП, что делает эту модель отличным выбором для защиты ваших критически важных электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 2000 Plus Line-interactive 1200W (1122860)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель выделяется своим функционалом и современным дизайном в форм-факторе Tower. ИБП линейно-интерактивного типа обеспечивает стабильную работу подключенных устройств благодаря модифицированной синусоидальной форме напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, POWERMAN способен поддерживать работу ваших устройств в течение 2 минут при полной нагрузке, что дает время для сохранения данных и корректного завершения работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, минимизируя риск потери данных при сбоях. ИБП оснащен четырьмя розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Благодаря поддержке работы с входным напряжением от 165 до 290 В, этот ИБП подходит для использования в различных условиях электросети. Встроенная свинцово-кислотная батарея гарантирует надежную эксплуатацию и простоту обслуживания. С весом 11,2 кг, оно выступает как устойчивое и функциональное оборудование для вашего офиса или дома. Бренд Powerman зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных ИБП, что делает эту модель отличным выбором для защиты ваших критически важных электронных устройств.
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Отзывы


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