ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
203x95x305 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х13
Вес, кг.
6.45
Описание товара ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
203x95x305 мм
Страна производитель
Китай
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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