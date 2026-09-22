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ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт купить с доставкой в Москве
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ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт

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ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 1
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 2
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 3
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 4
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 5
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 6
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 7
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 8
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 1
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 2
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 3
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 4
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 5
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  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 7
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 8
  • ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729898
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Характеристики

Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
203x95x305 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х24х13
Вес, кг.
6.45

Описание товара ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт

ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт

Отзывы о товаре ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт




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Характеристики
Бренд
Бастион
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
стабилизатор выходного напряжения, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
600
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время переключения на батарею, мс
2
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
литий-ионный
Развернуть
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
203x95x305 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП SKAT-UPS 1000-AID-IN-1X9-8 220В/600Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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