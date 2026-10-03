ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х24
Вес, кг.
11.52
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и кратковременных отключений электроснабжения. Данная модель является линейно-интерактивным ИБП, обеспечивающим стабилизацию напряжения и бесперебойную работу подключенного оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 110 руб.3028 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB
-
В наличииЦена 12 150 руб.3038 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-850U 510Вт 850ВА черный
-
В наличииЦена 12 230 руб.3058 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom WOW 1000U 500Вт 1000ВА ...
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)
-
В наличииЦена 12 360 руб.3090 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR
-
В наличииЦена 12 460 руб.3115 руб. в СплитИБП CyberPower UT1200EG
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-900U LCD
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 13 070 руб.3268 руб. в СплитИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)
-
В наличииЦена 13 150 руб.3288 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-1100U LCD
-
В наличииЦена 13 430 руб.3358 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
-
В наличииЦена 13 430 руб.3358 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-1100U LCD US...
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
звуковая сигнализация, холодный старт
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные устройства, предназначенные для защиты ваших электронных устройств от перепадов напряжения и кратковременных отключений электроснабжения. Данная модель является линейно-интерактивным ИБП, обеспечивающим стабилизацию напряжения и бесперебойную работу подключенного оборудования.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 2000 Line-interactive 1200W (6117062)