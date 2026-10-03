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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI

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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI
4 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электросети. Эта модель весом 4,2 кг предлагает активную мощность в 425 Вт и полную мощность в 850 В·А, что идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания в случае перебоев. ИБП имеет четыре розетки, работающие от батареи, обеспечивая надежное подключение и запас питания для ваших устройств. Модель также оборудована защитой локальной сети и телефонной линии, что способствует защите данных и обеспечения безопасности вашего оборудования. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует повышение стабильности и качества электропитания. Форм-фактор "Tower" обеспечивает удобное размещение устройства в вашем офисном или домашнем пространстве. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств и электроники. С время переключения на батарею всего в 4 мс, ваш техник будет защищен от каких-либо задержек при переключении на резервное питание. При полной нагрузке CyberPower обеспечивает работу на протяжении приблизительно 1 минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Как всегда, бренд CyberPower предлагает высокое качество и надежность в своих продуктах, делая этот ИБП идеальным выбором для тех, кто ценит стабильно работающую электронику в любых условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электросети. Эта модель весом 4,2 кг предлагает активную мощность в 425 Вт и полную мощность в 850 В·А, что идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания в случае перебоев. ИБП имеет четыре розетки, работающие от батареи, обеспечивая надежное подключение и запас питания для ваших устройств. Модель также оборудована защитой локальной сети и телефонной линии, что способствует защите данных и обеспечения безопасности вашего оборудования. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует повышение стабильности и качества электропитания. Форм-фактор "Tower" обеспечивает удобное размещение устройства в вашем офисном или домашнем пространстве. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств и электроники. С время переключения на батарею всего в 4 мс, ваш техник будет защищен от каких-либо задержек при переключении на резервное питание. При полной нагрузке CyberPower обеспечивает работу на протяжении приблизительно 1 минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Как всегда, бренд CyberPower предлагает высокое качество и надежность в своих продуктах, делая этот ИБП идеальным выбором для тех, кто ценит стабильно работающую электронику в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI – стоимость товара 4280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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