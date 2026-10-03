Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электросети. Эта модель весом 4,2 кг предлагает активную мощность в 425 Вт и полную мощность в 850 В·А, что идеально подходит для обеспечения стабильного электропитания в случае перебоев. ИБП имеет четыре розетки, работающие от батареи, обеспечивая надежное подключение и запас питания для ваших устройств. Модель также оборудована защитой локальной сети и телефонной линии, что способствует защите данных и обеспечения безопасности вашего оборудования. Линейно-интерактивная топология устройства гарантирует повышение стабильности и качества электропитания. Форм-фактор "Tower" обеспечивает удобное размещение устройства в вашем офисном или домашнем пространстве. ИБП поддерживает модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств и электроники. С время переключения на батарею всего в 4 мс, ваш техник будет защищен от каких-либо задержек при переключении на резервное питание. При полной нагрузке CyberPower обеспечивает работу на протяжении приблизительно 1 минуты, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. Как всегда, бренд CyberPower предлагает высокое качество и надежность в своих продуктах, делая этот ИБП идеальным выбором для тех, кто ценит стабильно работающую электронику в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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