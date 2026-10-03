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Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256992
Доставка в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E
5 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х14
Вес, кг.
7

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E

Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью в 600 В·А, этот ИБП обеспечивает стабилизацию и фильтрацию напряжения, что позволяет избежать нежелательных сбоев и повреждений оборудования. С форм-фактором Tower, он обладает компактным и эргономичным дизайном, который удобно разместить в любом помещении. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно корректирует колебания напряжения без перехода на батарею, что значительно продлевает срок её службы. ИБП CyberPower оснащен тремя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают работу ваших устройств даже в случае полной потери электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает минимальные задержки в защите. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, что позволяет окончить работу или спасти данные. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 125 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и грозовых разрядов, а наличие защиты локальной сети снижает риск повреждения оборудования, подключенного к интернету. Это делает его идеальным выбором для дома или офиса. С весом всего 3,8 кг, он легко устанавливается и перемещается при необходимости. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. CyberPower — это гарантия стабильной и надежной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью в 600 В·А, этот ИБП обеспечивает стабилизацию и фильтрацию напряжения, что позволяет избежать нежелательных сбоев и повреждений оборудования. С форм-фактором Tower, он обладает компактным и эргономичным дизайном, который удобно разместить в любом помещении. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно корректирует колебания напряжения без перехода на батарею, что значительно продлевает срок её службы. ИБП CyberPower оснащен тремя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают работу ваших устройств даже в случае полной потери электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает минимальные задержки в защите. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, что позволяет окончить работу или спасти данные. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 125 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и грозовых разрядов, а наличие защиты локальной сети снижает риск повреждения оборудования, подключенного к интернету. Это делает его идеальным выбором для дома или офиса. С весом всего 3,8 кг, он легко устанавливается и перемещается при необходимости. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. CyberPower — это гарантия стабильной и надежной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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