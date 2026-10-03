Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BU600E
Источники бесперебойного питания CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. С активной мощностью в 360 Вт и полной мощностью в 600 В·А, этот ИБП обеспечивает стабилизацию и фильтрацию напряжения, что позволяет избежать нежелательных сбоев и повреждений оборудования. С форм-фактором Tower, он обладает компактным и эргономичным дизайном, который удобно разместить в любом помещении. Благодаря линейно-интерактивной топологии, устройство эффективно корректирует колебания напряжения без перехода на батарею, что значительно продлевает срок её службы. ИБП CyberPower оснащен тремя розетками с питанием от батареи, которые обеспечивают работу ваших устройств даже в случае полной потери электроснабжения. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что обеспечивает минимальные задержки в защите. При полной нагрузке ИБП способен поддерживать работу устройств в течение 1 минуты, что позволяет окончить работу или спасти данные. Максимальная поглощаемая энергия импульса в 125 Дж обеспечивает дополнительную защиту от скачков напряжения и грозовых разрядов, а наличие защиты локальной сети снижает риск повреждения оборудования, подключенного к интернету. Это делает его идеальным выбором для дома или офиса. С весом всего 3,8 кг, он легко устанавливается и перемещается при необходимости. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. CyberPower — это гарантия стабильной и надежной работы вашей техники в условиях нестабильного электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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