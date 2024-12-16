ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП характеризуется компактным форм-фактором Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Powercom предлагает линейно-интерактивную топологию, которая обеспечивает стабильную работу за счет автоматической регулировки напряжения. Максимальная полная мощность устройства составляет 600 В·А, с активной мощностью в 360 Вт, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования или небольшого офиса. Особенностью данной модели является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение сетевого оборудования и обеспечивает безопасность коммуникационных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, все из которых поддерживают работу от модифицированной синусоида. В случае отключения электричества, устройство переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, позволяя не потерять важные данные и продолжить работу. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно, чтобы безопасно завершить текущие задачи и корректно отключить технику. С весом всего 4,2 кг, этот ИБП Powercom достаточно легкий для перемещения в пределах помещения. Поэтому, если вы ищете простое в использовании устройство с базовой защитой для вашего оборудования, эта модель станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTC850EI
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитИБП Powercom RPT-600A 360W черный 3*IEC320
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTI875E
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTC850E
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BU600E
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитИБП Powercom WOW-300
-
В наличииЦена 5 100 руб.1275 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UTI875EI
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower UT650EG
-
В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BU725E
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Достоинства:
Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.
Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
Достоинства:
Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.