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ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный

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ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 4
ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный
4 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматическая регулировка напряжения, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360х146х164 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.2

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП характеризуется компактным форм-фактором Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Powercom предлагает линейно-интерактивную топологию, которая обеспечивает стабильную работу за счет автоматической регулировки напряжения. Максимальная полная мощность устройства составляет 600 В·А, с активной мощностью в 360 Вт, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования или небольшого офиса. Особенностью данной модели является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение сетевого оборудования и обеспечивает безопасность коммуникационных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, все из которых поддерживают работу от модифицированной синусоида. В случае отключения электричества, устройство переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, позволяя не потерять важные данные и продолжить работу. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно, чтобы безопасно завершить текущие задачи и корректно отключить технику. С весом всего 4,2 кг, этот ИБП Powercom достаточно легкий для перемещения в пределах помещения. Поэтому, если вы ищете простое в использовании устройство с базовой защитой для вашего оборудования, эта модель станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный

Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Денис Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматическая регулировка напряжения, возможность замены батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
360х146х164 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель ИБП характеризуется компактным форм-фактором Tower, что позволяет удобно разместить его в любом помещении. Powercom предлагает линейно-интерактивную топологию, которая обеспечивает стабильную работу за счет автоматической регулировки напряжения. Максимальная полная мощность устройства составляет 600 В·А, с активной мощностью в 360 Вт, что делает его идеальным вариантом для домашнего использования или небольшого офиса. Особенностью данной модели является наличие защиты для локальной сети и телефонной линии, что предотвращает повреждение сетевого оборудования и обеспечивает безопасность коммуникационных устройств. ИБП оснащен тремя розетками с питанием от батареи, все из которых поддерживают работу от модифицированной синусоида. В случае отключения электричества, устройство переключается на батарею всего за 4 миллисекунды, позволяя не потерять важные данные и продолжить работу. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что достаточно, чтобы безопасно завершить текущие задачи и корректно отключить технику. С весом всего 4,2 кг, этот ИБП Powercom достаточно легкий для перемещения в пределах помещения. Поэтому, если вы ищете простое в использовании устройство с базовой защитой для вашего оборудования, эта модель станет отличным выбором для обеспечения бесперебойного питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел разбитый, оценить качество не смогла. Правда очень сильный запах пластика.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Денис Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, всё в порядке. Режим использования периодический, для подстраховки при работе с электроникой в режиме программирования, когда отключение городской сети может привести к печальным последствиям. Проверял в тестовом режиме на менее сложных пациентах - сбоя нет.


Купить ИБП Powercom Raptor RPT-600A EURO черный - по цене 4360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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