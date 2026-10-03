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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E - фото 3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256973
Доставка в Москве
Загружаем...
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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E
4 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х12
Вес, кг.
4.2

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. Эта модель характеризуется линейно-интерактивной топологией и предназначена для использования в различных условиях благодаря своей универсальной башенной (Tower) конструкции. С активной мощностью 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежное питание для подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риски потери данных или повреждения оборудования во время отключений электроэнергии. ИБП имеет две розетки с питанием от батареи, которые могут использоваться для наиболее критически важных устройств, обеспечивая им автономную работу при сбоях в электроснабжении. Общий вес устройства составляет 4,2 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Дополнительными преимуществами данной модели являются защита локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП от CyberPower обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой, что делает его подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Преимущества использования ИБП CyberPower включают в себя надежную защиту от помех в электросети, сокращение времени простоя и обеспечение стабильной работы оборудования в сложных условиях.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
425
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электросети. Эта модель характеризуется линейно-интерактивной топологией и предназначена для использования в различных условиях благодаря своей универсальной башенной (Tower) конструкции. С активной мощностью 425 Вт и полной мощностью 850 В·А, данный ИБП способен обеспечить надежное питание для подключенных устройств. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет минимизировать риски потери данных или повреждения оборудования во время отключений электроэнергии. ИБП имеет две розетки с питанием от батареи, которые могут использоваться для наиболее критически важных устройств, обеспечивая им автономную работу при сбоях в электроснабжении. Общий вес устройства составляет 4,2 кг, что облегчает его установку и транспортировку. Дополнительными преимуществами данной модели являются защита локальной сети и телефонной линии, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. ИБП от CyberPower обеспечивает выходное напряжение с модифицированной синусоидальной формой, что делает его подходящим для большинства офисных и домашних устройств. Преимущества использования ИБП CyberPower включают в себя надежную защиту от помех в электросети, сокращение времени простоя и обеспечение стабильной работы оборудования в сложных условиях.
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Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E - стоимость товара 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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