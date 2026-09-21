Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702607
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
5
Размеры в упаковке, см
29х14х10
Вес, кг.
5
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS UNI для компьютерной техники подходят для организации бесперебойного питания в домашних условиях и в офисе. Устройства могут зарезервировать не только ПК, но и все периферийное оборудование (мониторы, принтеры и т.д.). Корпус оснащен стандартной розеткой и сетевым разъемом RJ-45. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI выполняют функцию стабилизатора напряжения, защищая приборы от перепадов в сети.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Особенности
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
5
Линейно-интерактивные ИБП SMARTWATT UPS UNI для компьютерной техники подходят для организации бесперебойного питания в домашних условиях и в офисе. Устройства могут зарезервировать не только ПК, но и все периферийное оборудование (мониторы, принтеры и т.д.). Корпус оснащен стандартной розеткой и сетевым разъемом RJ-45. Источники бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI выполняют функцию стабилизатора напряжения, защищая приборы от перепадов в сети.
Источник бесперебойного питания Smartwatt Uni 360Вт 650ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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