ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944)
Источники бесперебойного питания (ИБП) серии POWERMAN — это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, данный ИБП обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства бытовых и офисных устройств. Устройство имеет одну фазу и выдает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания ПК, маршрутизаторов и другой техники с непрерывным питанием. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что способствует дополнительной безопасности при работе в сетевом окружении. Время переключения на батарею всего 6 мс позволяет минимизировать риск потери данных при отключении электричества. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, ИБП работает в широком диапазоне условий электроснабжения, что увеличивает его универсальность. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить информацию. В устройстве используются свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие стабильность и долговечность работы. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством электрических устройств, используемых в Европе. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для автономного питания и защиты вашей техники от перебоев в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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