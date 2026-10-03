Top.Mail.Ru
ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 2
ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 3
ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 2
  • ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 3
  • ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644764
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
298 x 101 x 142 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х21
Вес, кг.
18.73

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944)

Источники бесперебойного питания (ИБП) серии POWERMAN — это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, данный ИБП обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства бытовых и офисных устройств. Устройство имеет одну фазу и выдает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания ПК, маршрутизаторов и другой техники с непрерывным питанием. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что способствует дополнительной безопасности при работе в сетевом окружении. Время переключения на батарею всего 6 мс позволяет минимизировать риск потери данных при отключении электричества. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, ИБП работает в широком диапазоне условий электроснабжения, что увеличивает его универсальность. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить информацию. В устройстве используются свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие стабильность и долговечность работы. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством электрических устройств, используемых в Европе. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для автономного питания и защиты вашей техники от перебоев в электросети.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
298 x 101 x 142 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) серии POWERMAN — это надежные устройства, предназначенные для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот конкретный ИБП обладает линейно-интерактивной топологией и выполнен в форм-факторе Tower, что делает его идеальным выбором для использования в офисах и дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, данный ИБП обеспечивает достаточную энергоемкость для большинства бытовых и офисных устройств. Устройство имеет одну фазу и выдает напряжение с модифицированной синусоидой, что подходит для питания ПК, маршрутизаторов и другой техники с непрерывным питанием. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что способствует дополнительной безопасности при работе в сетевом окружении. Время переключения на батарею всего 6 мс позволяет минимизировать риск потери данных при отключении электричества. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, ИБП работает в широком диапазоне условий электроснабжения, что увеличивает его универсальность. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и сохранить информацию. В устройстве используются свинцово-кислотные батареи, обеспечивающие стабильность и долговечность работы. ИБП оснащен розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством электрических устройств, используемых в Европе. Источники бесперебойного питания POWERMAN — это надежное решение для автономного питания и защиты вашей техники от перебоев в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 650 Shuko Line-interactive 360W (6150944) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...