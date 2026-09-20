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ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) купить с доставкой в Москве
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ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101)

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ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 1
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 2
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 3
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 4
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 5
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 6
ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 1
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 2
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 3
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 4
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 5
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 6
  • ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557252
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
84x159x252 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х25
Вес, кг.
4.25

Описание товара ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и кратковременных перепадов напряжения. Отличаясь легкой конструкцией, весом всего 3,9 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 650 В·А. Изготавливаемый по линейно-интерактивной топологии, он способен быстро переходить на работу от батареи за 4 мс, что минимизирует время простоя подключенных устройств. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети и телефонной линии, Импульс оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП Импульс поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильное питание даже при неблагоприятных условиях в электросети. Он имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. Работая на однофазной сети и производя напряжение в виде модифицированной синусоиды, этот ИБП будет отличным выбором для пользователей, которым нужна базовая защита оборудования. Бренд Импульс зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной техники, удовлетворяющей потребности в безопасности и устойчивости электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Импульс Юниор 650 360Вт 650ВА черный (JN65101)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Защита от перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
нет
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
84x159x252 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и кратковременных перепадов напряжения. Отличаясь легкой конструкцией, весом всего 3,9 кг, этот ИБП обеспечивает активную мощность 360 Вт и полную мощность 650 В·А. Изготавливаемый по линейно-интерактивной топологии, он способен быстро переходить на работу от батареи за 4 мс, что минимизирует время простоя подключенных устройств. Несмотря на отсутствие защиты локальной сети и телефонной линии, Импульс оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. ИБП Импульс поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильное питание даже при неблагоприятных условиях в электросети. Он имеет форм-фактор Tower, что делает его удобным для размещения в офисных и домашних условиях. Работая на однофазной сети и производя напряжение в виде модифицированной синусоиды, этот ИБП будет отличным выбором для пользователей, которым нужна базовая защита оборудования. Бренд Импульс зарекомендовал себя как производитель качественной и доступной техники, удовлетворяющей потребности в безопасности и устойчивости электропитания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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