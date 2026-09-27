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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113)

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Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 1
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595564
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания и перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x138x286 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП имеет вес 4,3 кг и способен обеспечить активную мощность в 360 Вт, что позволяет подключать и защищать ряд важных приборов в вашем доме или офисе. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 600 В·А, а время переключения на батарею всего лишь 4 мс, что позволяет минимизировать влияние перебоев на оборудование. ИБП Импульс разработан с учетом линейно-интерактивной топологии и обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительной электронной техникой. Устройство поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор "Tower" делает его удобным для размещения в различных условиях. Дополнительно, ИБП Импульс защищает локальную сеть, обеспечивая безопасность ваших данных и сетевых соединений. Несмотря на то, что время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, устройство идеально подходит для корректного завершения работы оборудования или мгновенного переключения на альтернативный источник питания. Производитель Импульс гарантирует качество и надежность своих продуктов, обеспечивая вам душевное спокойствие и защиту критически важного оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Юниор Смарт 600 600ВА черный (JS60113)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от короткого замыкания и перегрузки
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
96x138x286 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное и эффективное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот ИБП имеет вес 4,3 кг и способен обеспечить активную мощность в 360 Вт, что позволяет подключать и защищать ряд важных приборов в вашем доме или офисе. Устройство оснащено двумя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает непрерывную работу подключенных устройств даже при полном отключении электроэнергии. Полная мощность устройства составляет 600 В·А, а время переключения на батарею всего лишь 4 мс, что позволяет минимизировать влияние перебоев на оборудование. ИБП Импульс разработан с учетом линейно-интерактивной топологии и обладает модифицированной синусоидой формы напряжения, что делает его идеальным для использования с чувствительной электронной техникой. Устройство поддерживает широкий диапазон входных напряжений от 162 В до 290 В, обеспечивая стабильную работу даже в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор "Tower" делает его удобным для размещения в различных условиях. Дополнительно, ИБП Импульс защищает локальную сеть, обеспечивая безопасность ваших данных и сетевых соединений. Несмотря на то, что время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, устройство идеально подходит для корректного завершения работы оборудования или мгновенного переключения на альтернативный источник питания. Производитель Импульс гарантирует качество и надежность своих продуктов, обеспечивая вам душевное спокойствие и защиту критически важного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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