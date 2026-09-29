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ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный

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ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 1
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 2
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 3
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 4
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 5
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 6
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 7
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 8
ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
13
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 1
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 2
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 3
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 4
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 5
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 6
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 7
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 8
  • ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55694
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
13
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х15
Вес, кг.
4.8

Описание товара ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Модель обладает следующими характеристиками: - Вес устройства составляет 4,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и легкость в установке. - Активная мощность достигает 360 Вт, а полная мощность составляет 600 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное электропитание подключенных приборов. - ИБП выполнен в линейно-интерактивной топологии, что гарантирует эффективную защиту от скачков напряжения и других проблем с электропитанием. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет существенно минимизировать риск потери данных при резких перебоях. - Вам будут доступны 3 розетки с питанием от батареи, что достаточно для подключения основных устройств. - Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, устройство компенсирует это возможностью защиты телефонной линии, что будет полезно для офисной техники. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств от внезапных скачков напряжения. - При полной нагрузке ИБП способен работать на протяжении 13 минут, чего достаточно для завершения работы и безопасного выключения техники. - Выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в различных помещениях и интегрировать в существующую инфраструктуру. - Устройство поддерживает работу в однофазной сети, что делает его универсальным для большинства приложений. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением. Используя такую модель, вы можете быть уверены в стабильности и безопасности вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
13
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
275
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Модель обладает следующими характеристиками: - Вес устройства составляет 4,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и легкость в установке. - Активная мощность достигает 360 Вт, а полная мощность составляет 600 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное электропитание подключенных приборов. - ИБП выполнен в линейно-интерактивной топологии, что гарантирует эффективную защиту от скачков напряжения и других проблем с электропитанием. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет существенно минимизировать риск потери данных при резких перебоях. - Вам будут доступны 3 розетки с питанием от батареи, что достаточно для подключения основных устройств. - Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, устройство компенсирует это возможностью защиты телефонной линии, что будет полезно для офисной техники. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств от внезапных скачков напряжения. - При полной нагрузке ИБП способен работать на протяжении 13 минут, чего достаточно для завершения работы и безопасного выключения техники. - Выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в различных помещениях и интегрировать в существующую инфраструктуру. - Устройство поддерживает работу в однофазной сети, что делает его универсальным для большинства приложений. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением. Используя такую модель, вы можете быть уверены в стабильности и безопасности вашего оборудования.
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Отзывы


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