ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-600AP IEC USB черный
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Модель обладает следующими характеристиками: - Вес устройства составляет 4,5 кг, что обеспечивает его устойчивость и легкость в установке. - Активная мощность достигает 360 Вт, а полная мощность составляет 600 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное электропитание подключенных приборов. - ИБП выполнен в линейно-интерактивной топологии, что гарантирует эффективную защиту от скачков напряжения и других проблем с электропитанием. - Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что позволяет существенно минимизировать риск потери данных при резких перебоях. - Вам будут доступны 3 розетки с питанием от батареи, что достаточно для подключения основных устройств. - Несмотря на отсутствие защиты локальной сети, устройство компенсирует это возможностью защиты телефонной линии, что будет полезно для офисной техники. - Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств от внезапных скачков напряжения. - При полной нагрузке ИБП способен работать на протяжении 13 минут, чего достаточно для завершения работы и безопасного выключения техники. - Выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет легко размещать его в различных помещениях и интегрировать в существующую инфраструктуру. - Устройство поддерживает работу в однофазной сети, что делает его универсальным для большинства приложений. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью, и этот источник бесперебойного питания не является исключением. Используя такую модель, вы можете быть уверены в стабильности и безопасности вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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