Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 240Вт 450ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 240Вт 450ВА черный
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР 450 — это надежный источник бесперебойного питания, разработанный для защиты вашей электроники от перебоев в электросети. Он идеально подходит для домашних компьютеров, офисной техники, сетевого оборудования и других устройств, требующих стабильного электропитания. С его помощью вы сможете избежать потери данных, вызванной внезапным отключением электричества, а также защитите оборудование от скачков напряжения и помех в сети. Этот ИБП относится к интерактивному типу, что означает его способность автоматически корректировать напряжение, обеспечивая стабильную работу подключенных устройств. При выходе входного напряжения за допустимые пределы ИБП мгновенно переключается на питание от батареи, предотвращая повреждение техники. Время переключения составляет всего 10 мс, что делает его незаметным для большинства электронных устройств, включая компьютеры и роутеры. ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР 450 обладает выходной мощностью 450 ВА (240 Вт), что позволяет подключать к нему несколько устройств одновременно. Четыре выходных разъема стандарта IEC 320 C13 (компьютерные) обеспечивают удобное подключение ПК, мониторов, принтеров и другой периферии. Все разъемы поддерживают питание от батареи, поэтому даже при отключении электричества ваши устройства продолжат работу в автономном режиме.
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