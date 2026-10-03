ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650 черный (337477)
Источники бесперебойного питания Ippon — это надежные устройства, создающие безопасную среду для вашей техники и обеспечивающие бесперебойную работу в условиях нестабильного электроснабжения. Модель весит всего 4,1 кг и обеспечивает активную мощность в 360 Вт, что достаточно для защиты большинства бытовых и офисных устройств. Особенности данной модели включают наличие защиты локальной сети и телефонной линии, что чрезвычайно полезно для обеспечения безопасности всей вашей системы. Устройство оборудовано четырьмя розетками, три из которых получают питание от батареи, что позволяет вам подключать несколько устройств одновременно. Полная мощность ИБП составляет 650 В·А, а тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает его пригодным для множества электронных устройств. Линейно-интерактивная топология и форм-фактор Tower обеспечивают простоту использования и удобную интеграцию в домашнем или офисном пространстве. Переключение на батарею происходит за 6 мс, что минимизирует влияние перебоев на ваше оборудование. Однако при полной нагрузке время работы составляет всего 1 минуту, поэтому для рабочих станций с длительными процессами может потребоваться дополнительная поддержка энергии. ИБП Ippon — это идеальное решение для пользователей, которым нужны компактные и функциональные устройства, обеспечивающие надежную защиту электроники в условиях периодических перебоев в электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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