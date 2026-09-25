ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W
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Характеристики
Описание товара ИБП CyberPower UT1500EG 1500VA/900W
Источники бесперебойного питания CyberPower – это надежное и эффективное решение для защиты ваших электрических устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП обладает рядом впечатляющих характеристик, которые обеспечивают стабилизированное питание и предотвращают повреждение оборудования. CyberPower представляет линейно-интерактивный источник бесперебойного питания с общей мощностью 1500 В·А и активной мощностью 900 Вт. Его форм-фактор Tower позволяет удобно размещать устройство в различных условиях. С поддержкой однофазного питания и модифицированной синусоидой на выходе, этот ИБП обеспечит стабильную работу подключенного оборудования. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее быстрая скорость переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что предотвращает прерывание работы подключенных устройств. А свинцово-кислотная батарея обеспечивает надежное резервное питание. При полной нагрузке ИБП сможет поддерживать работу устройств в течение 1 минуты. CyberPower также гарантирует защиту локальной сети, что делает его идеальным выбором для офиса или домашнего использования. Устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 167 В до 295 В, что расширяет возможности использования в условиях нестабильного энергоснабжения. С весом всего 9,1 кг, ИБП CyberPower легко перемещать и устанавливать в нужном месте. Это недорогое, но качественное решение для обеспечения безопасности и стабильности ваших электрических устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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