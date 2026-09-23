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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB

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Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 7
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 8
Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541405
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
8.75

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает высокую степень безопасности благодаря ряду продуманных характеристик. Активная мощность устройства составляет 450 Вт с полной мощностью 750 В·А, что позволяет поддерживать работоспособность подключенной техники даже в случае отключения электроэнергии. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии гарантирует защиту ваших данных от внезапных скачков напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для офисной и домашней техники. ИБП оснащен восьмью розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это позволяет подключить сразу несколько устройств и быть уверенным в их безотказной работе. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенной техники. Вес устройства составляет всего 7,4 кг, что позволяет легко разместить его в необходимом месте. Быстрое время переключения на батарею в 4 миллисекунды минимизирует вероятность перерыва в работе подключенных устройств, обеспечивая практически мгновенный переход на резервное питание. Powercom использует тип напряжения с модифицированной синусоидой, а количество фаз ограничено одной. Эти характеристики делают данный ИБП оптимальным выбором для большинства стандартных устройств. Выбирайте Powercom, чтобы обеспечить надежную защиту вашей техники и бесперебойную работу в любой ситуации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-750U LCD USB




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
450
Полная мощность, ВА
750
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает высокую степень безопасности благодаря ряду продуманных характеристик. Активная мощность устройства составляет 450 Вт с полной мощностью 750 В·А, что позволяет поддерживать работоспособность подключенной техники даже в случае отключения электроэнергии. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии гарантирует защиту ваших данных от внезапных скачков напряжения, что делает этот ИБП отличным выбором для офисной и домашней техники. ИБП оснащен восьмью розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это позволяет подключить сразу несколько устройств и быть уверенным в их безотказной работе. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность подключенной техники. Вес устройства составляет всего 7,4 кг, что позволяет легко разместить его в необходимом месте. Быстрое время переключения на батарею в 4 миллисекунды минимизирует вероятность перерыва в работе подключенных устройств, обеспечивая практически мгновенный переход на резервное питание. Powercom использует тип напряжения с модифицированной синусоидой, а количество фаз ограничено одной. Эти характеристики делают данный ИБП оптимальным выбором для большинства стандартных устройств. Выбирайте Powercom, чтобы обеспечить надежную защиту вашей техники и бесперебойную работу в любой ситуации.
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Отзывы


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