ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-1025AP черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежное и стабильное электропитание, обеспечивая защиту ваших электронных устройств от сбоев и перенапряжений. Этот линейно-интерактивный ИБП идеально подходит для использования в офисах и домах, где требуется надёжность в энергообеспечении. Основные характеристики Powercom включают в себя активную мощность 615 Вт и полную мощность 1025 В·А, что позволяет поддерживать работу подключенных устройств даже при перебоях в электросети. Устройство оснащено шестью розетками с питанием от батареи, предоставляя гибкость и удобство в подключении различных приборов. ИБП также обеспечивает защиту локальной сети и телефонной линии, обеспечивая комплексную охрану ваших данных и связи. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует возможные перерывы в энергетическом снабжении. С форм-фактором Tower и весом 8,4 кг, устройство удобно в установке и размещении. Powercom использует модифицированную синусоиду для формы напряжения, обеспечивая совместимость с большинством офисной техники и электроники. При полной нагрузке устройство может поддерживать питание до 1 минуты, что достаточно для безопасного завершения работы или переключения на альтернативные источники энергии. Этот однофазный ИБП от Powercom является отличным выбором для защиты ваших устройств от непредвиденных энергетических сбоев, обеспечивая надежность и спокойствие в вашей работе и повседневной жизни.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, 600 Вт
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