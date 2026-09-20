ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223)
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Характеристики
Описание товара ИБП Impuls Юниор Смарт 1200 720Вт 1200ВА черный (JS12223)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс представляют собой надежное решение для защиты электроприборов от перебоев в электроснабжении. Данная модель имеет линейно-интерактивную топологию, обеспечивая стабильную работу ваших устройств даже при неустойчивом напряжении сети. С максимальной полной мощностью в 1200 В·А и активной мощностью 720 Вт, этот ИБП способен поддерживать питание широкого спектра электроники. Он оснащен четырьмя розетками для подключения устройств, что позволяет гибко распределить нагрузку и обеспечить защиту сразу нескольким приборам. ИБП Импульс предлагает дополнительную безопасность с защитой локальной сети и телефонной линии, минимизируя риски повреждения оборудования от скачков напряжения, возникающих в сетевых соединениях. Благодаря быстрому времени переключения на батарею всего в 4 мс, ваш оборудование будет надежно защищено от краткосрочных перебоев в электроснабжении. Рабочее напряжение устройства варьируется от 162 В до 290 В, позволяя ему адаптироваться к различным условиям электросети. Классический форм-фактор Tower делает этот ИБП удобным для размещения как в офисных, так и в домашних условиях. Вес устройства составляет 8,7 кг, что обеспечивает его устойчивость и стабильное положение. ИБП Импульс работает на одной фазе и оснащен системой генерирования модифицированного синусоидального напряжения, предоставляющей эффективное энергоснабжение для подключенных устройств. Этот продукт является надежным выбором для защиты вашего оборудования от перегрузок и перебоев в электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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