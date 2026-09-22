ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт
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Характеристики
Описание товара ИБП Связь инжиниринг СИПБ08БА.6-11/ЛИ Schuko 800ВА/480Вт
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании "Связь Инжиниринг" представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП выполнен в форм-факторе Tower и характеризуется линейно-интерактивной топологией, благодаря которой обеспечивается стабильная работа подключенных устройств даже при нестабильном входном напряжении. Этот ИБП имеет полную мощность 800 В·А и активную мощность 480 Вт, что делает его идеальным выбором для питания различной бытовой и офисной техники. Он способен работать в однофазной сети с диапазоном входного напряжения от 162 В до 290 В, что гарантирует его универсальность в применении. Особенностью данной модели является защита телефонной линии, которая минимизирует риск повреждения оборудования от скачков напряжения. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 125 Дж, что обеспечивает дополнительную безопасность ваших устройств. При отключении электропитания ИБП автоматически переключается на батарейный режим за 6 мс, что предотвращает обрыв питания. Однако стоит учитывать, что время автономной работы при полной нагрузке составляет примерно 1 минуту, поэтому устройство идеально подходит для кратковременной поддержки электроники и безопасного завершения работы. Среди дополнительных характеристик можно отметить вес в 4,9 кг, что позволяет легко перемещать ИБП при необходимости. Напряжение на выходе имеет форму модифицированной синусоиды, что подходит для большинства стандартных приборов. ИБП "Связь Инжиниринг" — это сочетание эффективности, простоты использования и экономичности, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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